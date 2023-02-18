Barnabas Laszlo Feher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Barnabas Laszlo Feher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Barnabas Laszlo Feher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Barnabas Laszlo Feher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Barnabas Laszlo Feher 16 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Barnabas Laszlo Feher Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini V Agency yapmaktadır. Barnabas Laszlo Feher, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Nafta 1903 futbol takımında oynamaktadır. NK Nafta 1903 takımına - tarihinde katılmıştır. Barnabas Laszlo Feher'nin NK Nafta 1903 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Barnabas Laszlo Feher Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Barnabas Laszlo Feher isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Barnabas Laszlo Feher Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Barnabas Laszlo Feher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Barnabas Laszlo Feher şuan NK Nafta 1903 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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