Barnabas Major kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Barnabas Major Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Barnabas Major adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Barnabas Major Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Barnabas Major 14 Ocak 1997 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Barnabas Major Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Soroksár SC futbol takımında oynamaktadır. Soroksár SC takımına 9 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Barnabas Major'nin Soroksár SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Barnabas Major Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Barnabas Major isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Barnabas Major Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Barnabas Major futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Vasas U17

1 Temmuz 2014 yılında Vasas U19

22 Şubat 2016 yılında Honvéd II

5 Ağustos 2017 yılında Csákvár

25 Temmuz 2018 yılında Csepel FC

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

9 Mart 2021 yılında Soroksár

Barnabas Major Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Barnabas Major şuan Soroksár SC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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