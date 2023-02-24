Barnabas Nagy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Barnabas Nagy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Barnabas Nagy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Barnabas Nagy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Barnabas Nagy 5 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Nagy Barnabás Szabolcs şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Barnabas Nagy Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Barnabas Nagy, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nyíregyháza Spartacus futbol takımında oynamaktadır. Nyíregyháza Spartacus takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Barnabas Nagy'nin Nyíregyháza Spartacus ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Barnabas Nagy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Barnabas Nagy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Barnabas Nagy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Barnabas Nagy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ağustos 2015 yılında Ferencváros Jgd

1 Temmuz 2016 yılında Ferencváros U17

14 Ekim 2016 yılında Szentlőrinc SE

16 Şubat 2017 yılında MTK U19

1 Temmuz 2019 yılında FC Ajka

30 Haziran 2020 yılında MTK U19

1 Temmuz 2020 yılında MTK Budapest

14 Temmuz 2020 yılında Szentlőrinc SE

30 Haziran 2021 yılında MTK Budapest

17 Ocak 2022 yılında Szentlőrinc SE

30 Haziran 2022 yılında MTK Budapest

19 Ocak 2023 yılında Nyíregyháza

Barnabas Nagy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Barnabas Nagy şuan Nyíregyháza Spartacus takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Szigetvári TK (-2009)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.