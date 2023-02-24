Barnabas Racz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Barnabas Racz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Barnabas Racz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Barnabas Racz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Barnabas Racz 26 Nisan 1996 tarihinde Szombathely şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Barnabas Racz Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TheIntPredMan yapmaktadır. Barnabas Racz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szombathelyi Haladás futbol takımında oynamaktadır. Szombathelyi Haladás takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Barnabas Racz'nin Szombathelyi Haladás ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Barnabas Racz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Barnabas Racz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Barnabas Racz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Barnabas Racz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Haladás U17

1 Temmuz 2013 yılında Haladás U19

1 Temmuz 2014 yılında Haladás

24 Temmuz 2015 yılında Soproni VSE

30 Haziran 2016 yılında Haladás

6 Şubat 2019 yılında Újpest FC

18 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında HSC '21

13 Ağustos 2021 yılında FC Eindhoven

22 Temmuz 2022 yılında Haladás

Barnabas Racz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Barnabas Racz şuan Szombathelyi Haladás takımında oynamakta ve 78 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Barnabas Racz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lurkó UFC (-2009)

Macaristan U19 takımında 10 numaralı formasıyla 15 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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