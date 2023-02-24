Barnabas Ruisz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Barnabas Ruisz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Barnabas Ruisz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Barnabas Ruisz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Barnabas Ruisz 22 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Barnabas Ruisz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ETO FC Győr futbol takımında oynamaktadır. ETO FC Győr takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Barnabas Ruisz'nin ETO FC Győr ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Barnabas Ruisz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Barnabas Ruisz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Barnabas Ruisz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Barnabas Ruisz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Győr U17

1 Temmuz 2019 yılında Győr U19

1 Temmuz 2020 yılında ETO FC Győr

Barnabas Ruisz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Barnabas Ruisz şuan ETO FC Győr takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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