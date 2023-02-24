Barnabas Toth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Barnabas Toth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Barnabas Toth adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Barnabas Toth Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Barnabas Toth 28 Temmuz 1994 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Barnabas Toth Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMGroup yapmaktadır. Barnabas Toth, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dorogi FC futbol takımında oynamaktadır. Dorogi FC takımına 10 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Barnabas Toth'nin Dorogi FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Barnabas Toth Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Barnabas Toth isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Barnabas Toth Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Barnabas Toth futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Vác U17

1 Temmuz 2010 yılında Vác U19

18 Temmuz 2013 yılında Puskás AFC II

17 Şubat 2015 yılında Vác

14 Temmuz 2017 yılında Diósgyőr

20 Ocak 2020 yılında Tiszakécske

30 Haziran 2020 yılında Diósgyőr

10 Temmuz 2020 yılında Dorog

Barnabas Toth Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Barnabas Toth şuan Dorogi FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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