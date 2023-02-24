Barnabas Vari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Barnabas Vari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Barnabas Vari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Barnabas Vari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Barnabas Vari 15 Eylül 1987 tarihinde Szeged şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Barnabas Vari Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Barnabas Vari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szeged-Csanád - GA futbol takımında oynamaktadır. Szeged-Csanád - GA takımına 12 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Barnabas Vari'nin Szeged-Csanád - GA ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Barnabas Vari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Barnabas Vari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Barnabas Vari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Barnabas Vari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ağustos 2004 yılında Dunaujvaros FC

7 Eylül 2006 yılında Paksi FC

17 Ağustos 2011 yılında Szolnok

30 Haziran 2012 yılında Paksi FC

20 Temmuz 2012 yılında Szolnok

30 Haziran 2013 yılında Paksi FC

17 Temmuz 2013 yılında Szolnok

29 Temmuz 2015 yılında Kisvárda

15 Temmuz 2019 yılında ETO FC Győr

12 Temmuz 2021 yılında Szeged

Barnabas Vari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Barnabas Vari şuan Szeged-Csanád - GA takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.