Barne Pernot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Barne Pernot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Barne Pernot adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Barne Pernot Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Barne Pernot 11 Haziran 1999 tarihinde Todenbüttel şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Barne Pernot Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DLT Sports Group yapmaktadır. Barne Pernot, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Verl futbol takımında oynamaktadır. SC Verl takımına 6 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Barne Pernot'nin SC Verl ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Barne Pernot Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Barne Pernot isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Barne Pernot Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Barne Pernot futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında St. Pauli Alt.

1 Temmuz 2015 yılında Holst. Kiel U17

1 Temmuz 2016 yılında Holst. Kiel U19

1 Temmuz 2018 yılında Holst. Kiel II

15 Temmuz 2020 yılında SC Verl

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

6 Eylül 2022 yılında SC Verl

Barne Pernot Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Barne Pernot şuan SC Verl takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SV Grün-Weiß Todenbüttel (-2012), FC St. Pauli (2012-2015), Holstein Kiel (2015-2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.