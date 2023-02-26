Barnes Osei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Barnes Osei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Barnes Osei kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Barnes Osei ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Barnes Osei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Barnes Osei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Barnes Osei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Barnes Osei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Barnes Osei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Barnes Osei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Barnes Osei 8 Ocak 1995 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Gana uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Barnes Osei Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 2eleven Sports yapmaktadır. Barnes Osei, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Tbilisi takımına 5 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Barnes Osei'nin Dinamo Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Barnes Osei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Barnes Osei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Barnes Osei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Barnes Osei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Paços Ferreira

1 Ocak 2015 yılında União Madeira

30 Haziran 2015 yılında Paços Ferreira

26 Ağustos 2017 yılında Arouca

30 Haziran 2018 yılında Paços Ferreira

1 Temmuz 2019 yılında Coimbra

23 Temmuz 2020 yılında Nea Salamis

5 Temmuz 2021 yılında Dinamo Tbilisi

Barnes Osei kimdir

Barnes Osei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Barnes Osei şuan Dinamo Tbilisi takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Barnes Osei Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gana U20 takımında 18 numaralı formasıyla 20 Mayıs 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Barnes Osei nereli

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