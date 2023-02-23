Barney Mckeown kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Barney Mckeown Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Barney Mckeown adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Barney Mckeown Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Barney Mckeown 29 Haziran 2001 tarihinde Camlough şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Bernard Joshua McKeown şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Barney Mckeown Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Barney Mckeown, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Portadown FC futbol takımında oynamaktadır. Portadown FC takımına 8 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Barney Mckeown'nin Portadown FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Barney Mckeown Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Barney Mckeown isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Barney Mckeown Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Barney Mckeown futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Temmuz 2017 yılında Everton U18

1 Temmuz 2019 yılında Newry City

8 Temmuz 2020 yılında Portadown

Barney Mckeown Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Barney Mckeown şuan Portadown FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Camlough Rovers (-2013), Portadown FC (2013-2017), Everton FC (2017-2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.