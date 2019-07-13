Baro Başkanı Azade Ay, “En ağır cezayı hak etmektedirler”

DÜZCE(İHA) – Düzce Baro Başkanı Avukat Azade Ay, "15 Temmuz 2016 günü Türkiye Cumhuriyeti, devleti ve milleti ile birlikte tarihinin en zor demokrasi sınavlarından birini büyük başarıyla vermiştir" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Baro Başkanı Avukat Azade Ay, "15 Temmuz 2016 günü Türkiye Cumhuriyeti, devleti ve milleti ile birlikte tarihinin en zor demokrasi sınavlarından birini büyük başarıyla vermiştir. Yaşanan hain darbe girişimi, hukuka ve demokrasimize karşı yapılmış kanlı bir terör saldırısı olarak tarihe geçmiş, aynı zamanda bu teşebbüsün Türk halkı tarafından sağduyu ve dirayetle bertaraf edilmesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve atalarımız tarafından emanet edilen vatanımıza her şartta sahip çıkacağımızı tüm dünyaya göstermiştir. O günden bu yana her platformda tekrar ettiğimiz üzere, darbe girişiminin iç ve dış iş birlikçileri en ağır cezayı hak etmektedirler. Bu teşebbüsün tüm sorumlularının hiçbir ayrım yapılmaksızın hukuk sınırları içerisinde yargılanması gerektiği biz hukukçular tarafından defaten dile getirilmiştir. Hukukun üstünlüğü ilkesi ile hareket edecek olan Türk yargısı ve yüksek mahkemeleri tarafından, geçmiş dönemlerdeki kumpas davalarından da ders çıkartılarak, yargılamaların nihayete erdirilmesinin sağlanması en büyük temennimizdir. Yıl dönümü vesilesi ile hain darbe girişimini Düzce Barosu olarak bir kez daha şiddetle kınıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize de geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: İHA