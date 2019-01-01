Baro Başkanı Burak’tan Hendek olayıyla ilgili açıklama

Sakarya Barosu Başkanı Av. Abdurrahim Burak Hendek'te meydana gelen 1 kişinin öldürülmesi ve 1 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan olay ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sakarya Barosu Başkanı Av. Abdurrahim Burak, Sakarya'nın Hendek İlçesi'nde meydana gelen 1 kişinin öldürülmesi ve 1 kişinin yaralanması ile sonuçlanan olayda gayri milli odakların, olayı Türk-Kürt ayrımcılığına dayandırmak istemekte olduğunu söyledi. Sakarya'nın yıllardır Türk ve Kürdün kardeşçe yaşadığı bir şehir olduğunu belirten Burak, yaşanan olayın çok üzücü olduğunu da ifade etti.

Başkan Burak yaptığı açıklamada, "Olay çok üzücü olmakla birlikte cinayet etnik ayrıma dayalı işlenmemiştir. Sakarya yıllar yılı Kürdün ve Türkün Türk vatandaşı olarak kardeşçe yaşadığı bir ildir. Bu millet birbiri ile kız alıp kız vermiş, hısım olmuştur. Bu cinayetin mağduru olan ailenin dahi cinayetin etnik ayrımcılık sebebi ile işlenmediğini üstüne basa basa söylemesine rağmen, kolluk kuvvetlerinin ve Cumhuriyet Savcılığının titiz çalışması sonucu elde edilen deliller ışığında iddianamede de cinayetin işlenmesinde etnik sebebin var olmadığının açıkça belirtilmesine rağmen ilimizi ve ülkeyi kargaşa içine çekmek ve kutuplaştırmak isteyen gayri milli odaklara hiç kimsenin itibar etmemesi gerekir. Sakarya halkı tarihinde hiçbir zaman bölücü, gayri milli yapılara geçit vermemiştir bundan sonra da vermeyecektir. Ölen kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşimize acil şifalar diler ve kederli ailesine sabırlar dileriz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA