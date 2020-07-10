Baro başkanlarından çoklu baro düzenlemesi protestosu

ANKARA (AA) - Baro başkanları, barolara ilişkin düzenlemeleri de içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni protesto etti.

Baro başkanları ve bir grup avukat, teklifi protesto için dün toplandıkları Kuğulu Park'tan yürüyerek, Sıhhiye Adliyesi yanındaki Altınsoy Caddesi'ne geldi.

Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, başkanlar adına burada yaptığı açıklamada, "Bu öyle bir teklif ki tek bir avukata, tek bir baroya yaramayacak. Bütün baroları bölecek, bütün avukatları ayrıştıracak." diye konuştu.

Baro başkanları eylem yaptığı sırada Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'nun TBMM Genel Kurulunda locada oturduğunu ifade eden Altun, "Siz locada oturmaya belki devam edeceksiniz. Ama biz yasamızı savunmaya, yurttaşın sesi olmaya, mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan da "avukatların, yurttaşların temel hak ve özgürlüklerini güvence altına almaya devam edeceklerini" söyledi.

Baro başkanlarının, teklifi protesto için adliye önünde toplu halde bekleyişi sürüyor. Bir grup avukat da başkanlarına eşlik ediyor.

Kaynak: AA