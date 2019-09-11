Barolar Birliği ve TEV'den işbirliği

TÜRK Eğitim Vakfı (TEV) ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) işbirliğiyle hukuk eğitimi alan öğrencilere destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Hukukçunun Eğitimi Toplumun Geleceği" projesinin tanıtım toplantısı düzenlendi.

Programa TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı katıldı. Programda konuşan TBB Başkanı Metin Feyzioğlu "TEV bu güne kadar duruşuyla dokunduğu hayatları değiştirmesiyle emsalsiz bir kurum. Kurumları emsalsiz düzeye getiren binalar, mobilya değil. İçindeki insanlar. Türkiye'yi aydınlattıkları için en içten teşekkürlerimle başlıyorum" dedi.

"TEK İDEOLOJİMİZ VAR HUKUK VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ"

TBB ve TEV'in ortak bir özelliği olduğunu söyleyen Feyzioğlu, "Biz iş ve çözüm odaklıyız. Sloganlar bizim işimiz değil. İdeolojiler bizim işimiz değil. Tek ideolojimiz var hukuk ve hukukun üstünlüğü. 82 milyon vatandaşımıza hizmet etmek. Hayallerini gerçekleştiremeyecek olanlara "Gel hayalini gerçekleştir. Gel vatanına milletine hizmet et" diyeceğiz. Bundan daha ulvi bir amaç göremiyorum. Eğitimden daha önemli bir yatırım göremiyorum. Türkiye'nin her yerinde nice Einstein'lar var, nice Beethoven'lar var ama belki de ayakkabı boyacılığı yapıyor evladım. Türkiye'yi geleceği taşıyacak o potansiyeli TEV sayesinde hayata geçireceğiz. Bu iş birliği çok kutsal" ifadelerini kullandı.

Program, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı da projenin TBB çatısı altında yaygınlaşarak devam edeceğinde memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Ülkemizde lisans düzeyinde hukuk eğitimi gören, başarılı ve maddi desteğe gereksinim duyan öğrencilere destek sağlamak için Türk Eğitim Vakfı ve Türkiye Barolar Birliği olarak bir süredir görüşmelerimizi sürdürüyorduk. Çalışmalarımızın son aşamasına geldik. Cumhuriyetin ilk yükseköğretim kurumu olan Ankara Adliye Hukuk Mektebi, bugünkü adıyla Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1925 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün katıldığı özel bir törenle açılmıştı. Türk hukuk devrimini gerçek anlamda başlatmış olan Ankara Adliye Hukuk Mektebi'nin kurulmasının gerisinde yatan temel düşünce; çağdaş cumhuriyet hukukunu koruyacak, öğretecek ve geliştirecek iyi eğitimli hukukçulara duyulan ihtiyaçtı. Hukuk fakültelerimiz bu tarihsel ve onurlu görevin bilinciyle geleceğin hukukçularını yetiştirmeye devam etmektedir" diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

DHA