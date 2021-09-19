Baron ne demek, TDK'ya göre Baron kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Baron ne demek? Baron TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi baron kelimesi. Peki baron ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre baron nedir, baron kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Baron kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Baron kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

BARON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Baron kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Baron kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre baron kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Batı ülkelerinde vikont ile şövalye arasında soyluluk unvanı



BARON CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Tombul yanaklarıyla Türk'ten çok bir Alman baronunu andırır.



BARON KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- din baronu

