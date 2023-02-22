Barry Coffey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Barry Coffey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Barry Coffey kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Barry Coffey ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Barry Coffey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Barry Coffey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Barry Coffey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Barry Coffey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Barry Coffey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Barry Coffey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Barry Coffey 27 Mart 2001 tarihinde Nenagh, Tipperary şehrinde doğmuştur.  İrlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Barry Coffey Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cork City FC futbol takımında oynamaktadır. Cork City FC takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Barry Coffey'nin Cork City FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Barry Coffey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Barry Coffey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Barry Coffey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Barry Coffey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Celtic U17

1 Temmuz 2018 yılında Celtic Glasgow

30 Ocak 2021 yılında Cliftonville

31 Mayıs 2021 yılında Celtic Glasgow

28 Temmuz 2021 yılında Cork City

9 Haziran 2022 yılında Celtic Glasgow

4 Temmuz 2022 yılında Cork City

Barry Coffey kimdir

Barry Coffey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Barry Coffey şuan Cork City FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nenagh AFC (-2017)

Barry Coffey Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İrlanda U19 takımında 8 numaralı formasıyla 10 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

İrlanda U18 takımında 8 numaralı formasıyla 15 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Barry Coffey nereli

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