Barry Douglas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Barry Douglas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Barry Douglas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Barry Douglas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Barry Douglas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Barry Douglas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Barry Douglas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Barry Douglas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Barry Douglas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Barry Douglas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Barry Douglas 4 Eylül 1989 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İskoçya uyrukludur.Gerçek adı da Barry James Douglas şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Barry Douglas Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trueno Sports yapmaktadır. Barry Douglas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lech Poznan futbol takımında oynamaktadır. Lech Poznan takımına 10 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Barry Douglas'nin Lech Poznan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Barry Douglas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/barrydouglas03

http://www.instagram.com/barrydouglas1/

Barry Douglas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Barry Douglas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Barry Douglas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Barry Douglas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Queen's P. U20

1 Temmuz 2008 yılında Queen's Park

1 Temmuz 2010 yılında Dundee United

1 Temmuz 2013 yılında Lech Poznan

21 Ocak 2016 yılında Konyaspor

1 Temmuz 2017 yılında Wolverhampton

28 Temmuz 2018 yılında Leeds

16 Ekim 2020 yılında Blackburn

31 Mayıs 2021 yılında Leeds

10 Temmuz 2021 yılında Lech Poznan

Barry Douglas kimdir

Barry Douglas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Barry Douglas şuan Lech Poznan takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Barry Douglas nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Son Haberler
Stefan Stefanovici kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Stefanovici Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stefan Stefanovici kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Stefanovici Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Jablonsky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Jablonsky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Jablonsky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Jablonsky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Enrichi Finica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enrichi Finica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Enrichi Finica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enrichi Finica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Arttu Hoskonen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arttu Hoskonen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Arttu Hoskonen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arttu Hoskonen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Çok Okunanlar
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Güneri isminin anlamı nedir, Güneri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Güneri isminin anlamı nedir, Güneri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir