Barry Douglas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Barry Douglas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Barry Douglas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Barry Douglas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Barry Douglas 4 Eylül 1989 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İskoçya uyrukludur.Gerçek adı da Barry James Douglas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Barry Douglas Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trueno Sports yapmaktadır. Barry Douglas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lech Poznan futbol takımında oynamaktadır. Lech Poznan takımına 10 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Barry Douglas'nin Lech Poznan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Barry Douglas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/barrydouglas03

http://www.instagram.com/barrydouglas1/

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Barry Douglas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Barry Douglas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Barry Douglas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Barry Douglas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Queen's P. U20

1 Temmuz 2008 yılında Queen's Park

1 Temmuz 2010 yılında Dundee United

1 Temmuz 2013 yılında Lech Poznan

21 Ocak 2016 yılında Konyaspor

1 Temmuz 2017 yılında Wolverhampton

28 Temmuz 2018 yılında Leeds

16 Ekim 2020 yılında Blackburn

31 Mayıs 2021 yılında Leeds

10 Temmuz 2021 yılında Lech Poznan

Barry Douglas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Barry Douglas şuan Lech Poznan takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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