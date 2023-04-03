Barry İsaac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Barry İsaac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Barry İsaac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Barry İsaac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Barry İsaac {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Barry İsaac Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Urartu Erewan II futbol takımında oynamaktadır. FC Urartu Erewan II takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Barry İsaac'nin FC Urartu Erewan II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Barry İsaac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Barry İsaac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Eylül 2022 yılında Urartu II
Barry İsaac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Barry İsaac şuan FC Urartu Erewan II takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.
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