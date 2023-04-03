Barry İsaac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Barry İsaac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Barry İsaac kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Barry İsaac ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.