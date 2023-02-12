Barry Maguire kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Barry Maguire Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Barry Maguire kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Barry Maguire ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Barry Maguire kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Barry Maguire Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Barry Maguire

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Barry Maguire adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Barry Maguire Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Barry Maguire 27 Nisan 1998 tarihinde Bellshill şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Barry Maguire Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PLG Scotland yapmaktadır. Barry Maguire, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundee FC futbol takımında oynamaktadır. Dundee FC takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Barry Maguire'nin Dundee FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Barry Maguireboyu ve yaşı kaç

Barry Maguire Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Barry Maguire isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

Barry Maguire Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Barry Maguire futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Motherwell FC U20

1 Temmuz 2018 yılında Motherwell B

1 Ocak 2019 yılında Queen o. t. S.

19 Mayıs 2019 yılında Motherwell B

1 Temmuz 2019 yılında Motherwell FC

26 Ocak 2023 yılında Dundee FC

31 Mayıs 2023 yılında Motherwell FC

Barry Maguire kimdir

Barry Maguire Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Barry Maguire şuan Dundee FC takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Barry Maguire nereli

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