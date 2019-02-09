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Barselona'da tren kazası: 1 ölü, 92 yaralı

İspanya'nın Barcelona kentinde iki trenin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 92 kişi de yaralandı.

Barselona'da tren kazası: 1 ölü, 92 yaralı

İspanya'nın Barcelona kentinde iki trenin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 92 kişi de yaralandı. Kazada 100'e yakın yolcunun da hiçbir yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Katalonya bölgesinde iki yolcu treni akşam saat 18:20 sıralarında çarpıştı. Kaza nedeniyle Barselona'nın Rodalies hattındaki tren seferleri durduruldu. Yetkililer kazada 1 kişinin öldüğünü; 92 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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