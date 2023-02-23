Bart Meijers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bart Meijers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bart Meijers adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bart Meijers Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bart Meijers 10 Ocak 1997 tarihinde Breda şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bart Meijers Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YSI Football Developers yapmaktadır. Bart Meijers, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Petrolul Ploiesti futbol takımında oynamaktadır. Petrolul Ploiesti takımına 27 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Bart Meijers'nin Petrolul Ploiesti ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bart Meijers Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bart Meijers isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bart Meijers Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bart Meijers futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında NAC Breda Altyap

1 Temmuz 2012 yılında NAC Breda U17

1 Temmuz 2014 yılında NAC Breda U19

1 Temmuz 2015 yılında NAC Breda

1 Temmuz 2018 yılında Helmond Sport

30 Haziran 2019 yılında NAC Breda

19 Ağustos 2019 yılında Almere City

27 Ağustos 2020 yılında Petrolul

Bart Meijers Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bart Meijers şuan Petrolul Ploiesti takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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