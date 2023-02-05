Bart Straalman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bart Straalman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bart Straalman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bart Straalman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bart Straalman 22 Ağu 1996 tarihinde Winterswijk şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bart Straalman Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Forza Sports Group yapmaktadır. Bart Straalman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grenoble Foot 38 futbol takımında oynamaktadır. Grenoble Foot 38 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Bart Straalman'nin Grenoble Foot 38 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bart Straalman Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bart Straalman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bart Straalman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bart Straalman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Graafschap U17

1 Temmuz 2013 yılında Graafschap U19

1 Temmuz 2014 yılında De Graafschap

1 Ağu 2019 yılında Sarpsborg 08

27 Ocak 2020 yılında Rodez AF

1 Temmuz 2020 yılında Grenoble

Bart Straalman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bart Straalman şuan Grenoble Foot 38 takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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