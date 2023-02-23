Bart%C5%82Omiej Eizenchart kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bart%C5%82Omiej Eizenchart Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bart%C5%82Omiej Eizenchart adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bart%C5%82Omiej Eizenchart Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bart%C5%82Omiej Eizenchart 23 Ağustos 2001 tarihinde Łęczyca şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Bartłomiej Eizenchart şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bart%C5%82Omiej Eizenchart Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MVP United yapmaktadır. Bart%C5%82Omiej Eizenchart, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Resovia Rzeszów futbol takımında oynamaktadır. Resovia Rzeszów takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Bart%C5%82Omiej Eizenchart'nin Resovia Rzeszów ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bart%C5%82Omiej Eizenchart Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bart%C5%82Omiej Eizenchart isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bart%C5%82Omiej Eizenchart Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bart%C5%82Omiej Eizenchart futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2018 yılında Pogon U19

30 Haziran 2018 yılında UKS SMS U19

1 Temmuz 2018 yılında Gornik U19

5 Ağustos 2019 yılında Górnik Zabrze

6 Şubat 2020 yılında P. Niepolomice

31 Temmuz 2020 yılında Górnik Zabrze

10 Ağustos 2020 yılında GKS Belchatow

31 Aralık 2020 yılında Górnik Zabrze

14 Temmuz 2021 yılında Resovia

30 Haziran 2022 yılında Górnik Zabrze

1 Eylül 2022 yılında Resovia

Bart%C5%82Omiej Eizenchart Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bart%C5%82Omiej Eizenchart şuan Resovia Rzeszów takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bart%C5%82Omiej Eizenchart Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Górnik Łęczyca, UKS SMS Łódź, Pogoń Szczecin

Polonya U20 takımında 19 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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