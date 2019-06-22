Bartholomeos Kapadokya’da ayine katıldı

FENER Rum Patriği Bartholomeos, Kapadokya bölgesinde düzenlenen ayini yönetti.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde Aios Thedoros kilisesinde gerçekleştirilen ayine, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Yunanistan Kapadokyalılar Dernekler Birliği Başkanı Theofanis Issakidis, Yunanistan ve İstanbul'dan çok sayıda Ortodoks katıldı. Bartholomeos'un yönetiminde gerçekleştirilen ayinde İncil'den ayetler ve ilahiler okundu. Derinkuyu ilçesindeki 1858 yılında İstanbul'da yaşayan Rumların da desteği ile yapılan tarihi Aios Thedoros Kilisesi'ndeki ayin yaklaşık 2 saat sürdü. Ayin sonunda Rumca dua eden ve konuşma yapan Bartholomeos, Kapadokya'ya dostluk, barış, birlik ve beraberlik mesajları getirdiğini söyledi. Bartholomeos, "İstanbul, Girit, Ankara ve Atina'dan din adamları olarak, siviller olarak hepimiz kardeş ve dost olarak burada bulunuyoruz" dedi.

Yunanistan Kapadokyalılar Dernekler Birliği Başkanı Theofanis Issakidis, ayinde Fener Rum Patriği Bartholomeos'a Paskalya yumurtası ve Kapadokya haritası hediye etti. Kilisenin çıkışında yağmurdan ıslanan ve duvar dibinde yatan küçük bir köpeği seven Bartholomeos, daha sonra kalacağı otele hareket etti.

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DHA