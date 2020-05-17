İstanbul24 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Bartın açıklarında 'Hava Savunma Harbi' eğitimi 

Bartın açıklarında 'Hava Savunma Harbi' eğitimi 

KARADENİZ'de, Bartın açıklarında "Hava Savunma Harbi" eğitimleri gerçekleştirildi.

Bartın açıklarında 'Hava Savunma Harbi' eğitimi 

KARADENİZ'de, Bartın açıklarında "Hava Savunma Harbi" eğitimleri gerçekleştirildi. Tatbikatta, F-16 savaş uçakları da denizin üzerinde alçak uçuşlar yaptı.

Bartın açıklarında TCG Atak ve TCG Mızrak savaş gemileri ve 2 tane F-16 savaş uçağının katılımıyla "Hava Savunma Harbi" eğitimleri gerçekleştirildi. Savaşan şahin F-16 uçakları, Karadeniz'de alçak uçuşlar gerçekleştirdi. Deniz ve hava unsurları eğitimi başarıyla tamamladı. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından eğitimin fotoğraflarını paylaşırken, F-16 savaş uçaklarının denizin hemen üzerinde yaptıkları uçuşlar dikkati çekti.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT