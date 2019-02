Bartın Belediyesi Halk Dansları şöleni düzenleyecek

Bartın Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, 270 dansçının sahne alacağı şölen programıyla seyircisiyle buluşacak.

Bartın Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Bartın Belediyesi Halk Dansları topluluğu, yıl boyunca gerçekleştirdikleri çalışmalarını şölen programı ile taçlandıracak. 14-15 Şubat 2019 tarihleri arasında Kültür Merkezi sahnesinde yapılacak olan 5. Şölen programı, zengin içeriğiyle görselliği ön plana çıkartacak. 270 Dansçının sahne alacağı şölen programında 11 grup performanslarıyla, Anadolu'nun dört bir yanından esintiler taşıyan dans motiflerini yeni koreografiler eşliğinde sergileyecek.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, 14-15 Şubat 2019 tarihleri arasında Kültür Merkezi Sahnesinde gerçekleştirilecek olan Bartın Belediyesi 5. Halk Dansları Şöleni ile ilgili yaptığı değerlendirmesinde, Belediye olarak kentin alt yapı ve üst yapı hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik anlayışıyla kültür, sanat, spor ve sporcunun her zaman destekçisi olduklarını ifade etti. Kültürel ve sanatsal hayatın zenginleştirilmesine yönelik faaliyetlere de büyük önem verdiklerini, bu çerçevede de en kaliteli hizmeti sunabilmek için çalıştıklarını söyledi.

"Her Geçen Gün Büyüyoruz"

Bartın Belediye Başkanı Akın, "Bartın Belediyesi Halk Dansları ekibimiz çocuklarımızın, gençlerimizin ve yetişkinlerimizin serbest zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirdikleri ve her geçen gün çok daha büyüyen, büyüdükçe birçok başarılı gösteriye imza atan, 7'den 70'e herkese hizmet veren bir oluşumdur. Halk Dansları Topluluğumuz bu sene beşinci şölen programıyla sanatsever halkımıza buluşmaya hazırlanıyor. Her yıl düzenlediğimiz şölen programımıza halkımızın yoğun katılımı ve halkımızdan aldığımız talepler karşısında bu sene iki gün gerçekleştireceğiz. 14-15 Şubat 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan şölen programı için uzun süredir meşakkatli bir hazırlık sürecinde olan dansçılarımızın gösterisini izlemeye tüm halkımızı davet ediyorum. Halk Dansları Hocamız Orhan Doğan'a ve gönüllülük esasıyla halk dansları ekibimizde yer alan tüm dansçı dostlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini aralıksız ve disiplinli bir şekilde sürdüren halk dansları topluluğumuzda, yaş kategorileriyle her kesime hitap eden gurupları bulunuyor. Topluluğumuz, gerek ilimizde gerekse de çevre iller ve yurt dışında yöresel halk danslarımızı, topluluğumuz dansçılarının başarılı performanslarıyla sergilemektedir. Bu vesile ile de Bartın'ımızın tanıtımına büyük katkı sağlamaktadır. Bartın Belediyesi olarak, değerli halkımıza imkanlarımız ölçüsünde, ihtiyaç duydukları tüm hizmetleri veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde farklı dal ve branşlarda çok sayıda kursumuz var. Bartın Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Şehir Tiyatrosu, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği koroları, Belediye Bandosu ve Mehter Takımı, çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik bilim eğitimi atölyesi, ritim, müzik, enstrüman ve ebru kurslarının yanı sıra, Almanca, İngilizce dil eğitim kursları, yine gençlerimize ve yetişkinlere yönelik step-aerobik kursu, resim ve yine yabancı dil eğitim kursları bulunmaktadır. Ve tüm bu kurs ve eğitim atölyelerimizden çok sayıda vatandaşımız istifade etmekte. Kurs ve kurslarımızla bütünleşen etkinliklerimizle de halkımıza kültürel ve sanatsal anlamda da ihtiyaç duydukları tüm hizmetleri vermeye çalışıyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin ve yetişkinlerin ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirmelerine imkan sağlamak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gereken desteği vermeye, bu tür hizmetlerimizi halkımızın istifadesine sunmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Biz Büyük Bir Aileyiz"

Bartın Belediyesi Halk Dansları topluluğu ve 5. Halk Dansları Şöleni ile ilgili bilgiler veren Halk Dansları Antrenörü Orhan Doğan, her yıl katlanarak büyüyen, dansçı sayısı 270'e ulaşan büyük bir aile olduklarını vurguladı. Antrenör Doğan, topluluğun 14-15 Şubat tarihlerinde Kültür Merkezi'nde yapılacak olan gösteri sonrası, 23 Şubat tarihinde de Zonguldak'ta gösteri yapacağını söyledi. Bartın Belediyesi 5. Halk Oyunları Şöleni'nde 11 gurubun sahne alacağını belirten Doğan, A grubu, Minikler, Yıldızlar, Roman Grubu, Altın Kızlar Hobi Grubu, Gümüş Kızlar Hobi Grubu ve 2017/ 2018 Sezonunda Yeni Başlayanlar Grubu'nun muhteşem performansları ile Bartınlı halkoyunları sevenlerin beğenisini kazanacaklarına emin olduğunu söyledi.

Bartın Belediyesi Halk Dansları Topluluğunun, yurt dışlarında da gösteriler sergilediğini ve başarılara imza attığını ifade eden Doğan, "Bartın Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, İspanya'da 16 ülkenin katıldığı organizasyonda 1'incilik kupası almıştır. Gürcistan'da da yine 12 ülke arasından Roman Grubu, 1'incilik almıştır. Bartın Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'muz her sene biraz daha büyümeye devam ediyor. Biz büyük bir aileyiz" dedi.

