Bartın Emniyetinden sıkı denetim

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından huzur ve güvenliğin en üst seciyeye çıkartılması amacıyla sürdürülen denetimlere devam edildi.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından vatandaşların mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması ilköğretim, ortaöğretim, üniversite çağındaki çocuk ve gençlerin özellikle başta uyuşturucu maddeler olmak üzere terör nitelikli oluşumlar ile narkotik ve asayiş suçlarından uzak tutulması ve korunması amacıyla denetimler yoğun şekilde sürdürüldü. Eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla da gerçekleştirilen denetimlerde Bartın'da bulunan ilkokul, ortaokul lise ve üniversite kampüsleri dışında faaliyet gösteren ve oku çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Çocukların huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak denetim faaliyetleri yoluyla servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetini en üst düzeyde tutma amacıyla da gerçekleştirilen denetimlerde 950 şahıs güvenlik taramasından geçirildi. Denetimlerde 72 okul önü ve çevresi, 68 okul servisi, 66 taşıt, 15 park, bahçe, 19 İnternet ve oyun salonu, 27 kahvehane, 35 cafe, 12 içkili yer, 27 Büfe ve benzeri yerler, 6 İddia bayii, 7 metruk bina çevresi kontrol edilirken, eksiklikleri bulunan 3 araca toplamda 686 TL idari para cezası uygulandı. Alkollü araç kullandığı için bir aday sürücünün de ehliyeti süresiz olarak iptal edildi. Denetimlerde yine 5 aranması olan şahıs yakalandı.

Kaynak: İHA