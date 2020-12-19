Bartın Ulus'ta Ahşap ev alevlere teslim olarak kül oldu

Bartın’ın Ulus ilçesinde çıkan yangında ahşap ev küle döndü

Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Konuklu köyünde Tahir Yıldırım’a ait ahşapev henüz sebebi olmayan nedenle yanarak kullanılmaz hale geldi. Boş ve kullanılmayan ahşap evde çıkan yangını ve . Alevleri fark eden köy sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi. Köyde yaşayan vatandaşların müdahalesine karşın alevler kısa sürede evin tamamını sardı.



Yangına Kumluca Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınıp söndürülen yangında ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.