Bartın Üniversitesi Güreş Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak

Bartın Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler Türkiye Güreş Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü'nde inşa edilen Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun (BESYO) faaliyete geçmesiyle birlikte Bartın, önemli sportif faaliyetlere ev sahipliği yapmaya başladı. 2018-2019 akademik yıl ile birlikte eğitim ve öğretimin başladığı BESYO binasında 24-28 Nisan 2019 tarihleri arasında Büyükler ve Grekoromen stillerinde "Üniversiteler Türkiye Güreş Şampiyonası" yapılacak. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyona ile ilgili, Türkiye Güreş Federasyonu internet sayfasından duyuru yayımlandı. Böylece Bartın Üniversitesi Türkiye'nin farklı illerinden birçok Üniversite takımının yer alacağı şampiyonada binden fazla sporcuyu ağırlayacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bartın Üniversitesi BESYO Müdür Vekili Prof. Dr. Mehmet Güçlü, "Şampiyonanın Bartın Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Burada müsabakalara katılacak sporcularımız milli takım seçmeleri ve Ülkemizi yurt dışında aldıkları derecelerle temsil etme hakkına sahip olacak. Bu noktada verdikleri destekten dolayı Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'a teşekkür ediyorum. Ayrıca teveccühlerinden ve teşviklerinden dolayı Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanımız Prof. Dr. Kemal Tamer ve yönetim kurulu üyelerine de müteşekkirim" dedi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise Üniversiteler Türkiye Güreş Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"ÜniAr tarafından yapılan araştırmada "Devlet Üniversitelerindeki Fakülteler Genel Sıralaması'nda spor alanındaki akademik birimler arasında birinci sırada yer alan Üniversitemiz BESYO, yeni binasında geleceğin sporcularını yetiştirmeye devam ediyor. Birçok spor dalına ait salonların federasyonun standartlarına uygun olarak inşa edildiği BESYO binamızda, eğitim-öğretim faaliyetlerimizin yanı sıra önemli organizasyonlara da ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip olarak planlandı. 2018-2019 akademik yılında ilk derslerin verilmeye başlandığı sporcu fabrikamızda, Türkiye Güreş Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. İnanıyorum ki eğitim kalitesi ve nitelikli öğrenim alanlarıyla milli sporcuların tercihi olan Bartın Üniversitesi BESYO, önümüzdeki dönemlerde de Türk Sporuna değer katmaya devam edecektir. Bu düşüncelerle Türk Sporuna sunduğu katkılar ve bizlere olan desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet M. Kasapoğlu'na, bizleri yakından takip ederek, takdirlerini her zaman ifade eden ve yüreklendiren YÖK Başkanımız Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç hocamıza da teşekkür ediyorum. Ayrıca bölgesel iş birlikteliği doğrultusunda desteklerinden dolayı Bartın Valimiz Sinan Güner nezdinde tüm yöneticilerimize müteşekkirim. Üniversitemizin ve öğrencilerimizin aldıkları başarılarda büyük emekleri olan BESYO Müdürümüz Prof. Dr. Mehmet Güçlü ve öğretim elemanlarımızı da gayretli çalışmalarından dolayı kutluyorum."

Kaynak: İHA