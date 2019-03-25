Bartın Üniversitesi ile TÜRKPATENT arasında protokol imzalandı

Bartın Üniversitesi ile Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik bir protokol imzalandı.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) çalışmaları hakkında tarafların doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi amacıyla Bartın Üniversitesi ile bir protokol imzalandı. İmzalanan protokolle; araştırma ve geliştirme yapan kişi ya da kurumların sınai mülkiyet hakları konusunda bilgilendirilmesi, yönlendirilmesi, her türlü bilgi ve doküman gereksinimlerinin karşılanması daha kolay sağlanmış olacak.

Ayrıca protokol kapsamında Bartın Üniversitesi'nde kurulacak "Bilgi ve Doküman Birimi" ile konuyla ilgili tüm mevzuat ve yayınlara ulaşılması ile patent veri tabanlarında araştırmalar yapılması için uygun ortamın tesis edilmesi de sağlanmış olacak.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, yapılan protokolle "Bilgi ve Doküman Birimi"nin kurulacak olmasının önemine değinerek, "İçinde bulunduğumuz çağda bilginin önemi her geçen gün artmakta ve bilgi bir güç olarak görülmektedir. Bilginin dolaşımı düşünüldüğünde ise patent, marka ve tasarımlarım önemi ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda Üniversitemiz ile Türk Patent ve Marka Kurumu arasında yapılan protokolü önemsiyor, araştırmacılarımızın bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesinde önemli bir rol oynayacağına inanıyorum. Bu düşüncelerle; TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Habip Asan'a ve protokolün hayata geçmesinde emeği geçen değerli hocalarımıza teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İHA