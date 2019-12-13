Bartın Üniversitesi öğrencileri firma temsilcileriyle bir araya geldi

Bartın Üniversitesi ile Bartın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen "7. İstihdam ve Kariyer Günü" etkinliği kapsamında öğrenciler bilgilendirilerek, firma temsilcileriyle bir araya getirildi.

Bartın Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Bartın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü iş birliğiyle "7. İstihdam ve Kariyer Günü" etkinliği gerçekleştirildi. Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsü Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, üniversite-kamu-sanayi iş birliğine önem verdiklerini ve bu doğrultuda önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Rektör Uzun, "Bölgesinden başlayarak, Ülkemizin kalkınma hamlesine, gelecek hedeflerine katkı sunmayı gaye edinen Bartın Üniversitesi, üniversite-sanayi-kamu iş birliği çerçevesinde çalışmalarına büyük bir titizlikle yürütmektedir. Bu kapsamda öğretim elemanlarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerde bölgemize değer katacak ve insanlığa yarar sağlayacak projeler geliştirmenin gayretindeyiz. Aynı zamanda en temel önceliğimiz olan öğrencilerimizi de donanımlı bireyler olarak mezun etmek hedefindeyiz" dedi.

Bartın Üniversitesi olarak "Filyos Vadisi Projesi'ne odaklandıklarının da altını çizen Rektör Uzun, "Üniversite olarak rekabet gücümüzü arttıracak, bölgemizin ve ülkemizin gelişimine katkı sunabilecek bir noktaya gelebilmenin ancak ve ancak hep birlikte başarılabileceğinin farkındayız. Bu doğrultuda üniversitemizin 5 yıllık stratejik planının hazırlanmasında iç ve dış paydaşlarımızın görüşlerini aldık. "Filyos Vadisi Projesi'ne odaklanmaya karar verdik. Bugüne kadar yapılan çalışmalar ışığında ve üniversitemizin mevcut potansiyeli de dikkate alındığında "Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları" konusunda ihtisaslaşmaya yönelik adımlar attık. İnanıyorum ki büyük gayretlerle ortaya koymaya çalıştığımız vizyon ile ülkemizin ekonomik ve stratejik alanlardaki gücünü daha da arttıracak projeye değer katacağız" diye konuştu.

Öğrencileri en iyi şekilde geleceğe hazırlamak için büyük gayret sarf ettiklerini de vurgulayan Rektör Uzun, "Üniversite olarak değişen şartlara ayak uydurarak geleceğe yürüyoruz. Rekabetin üst seviyede olduğu günümüzde, atılan her adımın bu minvalde olması çok değerlidir. Bunun farkında olarak bizlerde 81 ilden ve birçok ülkeden gelerek bizleri tercih eden öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Öğrencilerimize alanında yetkin akademik insan kaynağımızla verdiğimiz öğrenimin yanı sıra kariyer ve gelecek planlarını şekillendirecek etkinliklerle ufuklarını açıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bartın Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Halil Balık da yaptığı konuşmada "istihdam" konusuna dikkat çekerek, "17 yaşımda ben ticarete başladım. Lise dönemlerinden itibaren farklı iş kollarında çalışmalar yaptım, ticaret yaptım. Şimdi genç nesil bizlere göre daha şanslılar ve bu şanlarını iyi bir planlama ile başarılı bir şekilde kullanma imkânına sahipler. Üniversitede okuyan arkadaşlarımızın da mezun olduktan sonra iş kaygıları başlıyor. Biraz çabayla bu gibi kaygıların üstesinden gelebileceğinize inanıyorum. Maaş sormak yerine iyi bir maaş hak etmeyi hedeflediğiniz ve bu yönde gayret gösterdiğiniz zaman mutlu olabileceğinize inanıyorum." dedi.

Etkinliğe katılan il yöneticileri ile iş insanlarına istihdama sundukları katkılardan dolayı teşekkür eden Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü (İŞKUR) Adnan Arslan ise "İşsizlik konusunda İŞKUR olarak çok ciddi çalışmalar yapıp, paydaşlarımızla iş birliği içerisinde en uygun çözümler bulma noktasında çalışıyoruz. Bu gayretlerimiz neticesinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan verilere göre ülke ortalamasına da baktığımızda önemli bir iyileşme görüyoruz. Başvuru yapan vatandaşlarımızdan da bu noktada doğru bilgiler aktarılmasının önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Çünkü daha iyi bir iş arayan ile iş arayan kişiler arasında veriler oldukça değişkenlik göstermektedir. Tüm bu düşüncelerle yaptığımız tüm çalışmalarda bizlere destek olan Bartın Valimiz Sayın Sinan Güner başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza yakın ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bartın Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Aslı Çillioğlu Karademir ise merkez bünyesinde yapılan çalışmalardan bahsederek, "Kariyer ve istihdam insan hayatının en önemli iki unsurudur. İnsanın temel ihtiyaçlarına işaret eder. Maslow'un ortaya koyduğu teorisinde insan ihtiyaçlarının ilk basamağında daha çok fizyolojik ihtiyacı kullanıyor. Bu temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için iş bulmak ve çalışmak durumundayız. Bizlerde Bartın Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak öğrencilerimizi bu noktada destekliyor ve doğru adımlar atmaları için yanlarında oluyoruz." şeklinde konuştu.

Program kapsamında Bartın'da istihdama sunduğu katkılardan dolayı Bartın TSO Başkanı Halil Balık'a Bartın Vali Yardımcısı Hasan Ruhi Yaylacı tarafından teşekkür belgesi verildi.

Ayrıca "İstihdam ve Kariyer Günü" kapsamında destek veren farklı sektörlerden katılan işveren temsilcilerine de teşekkür belgeleri takdim edildi.

Programın ardından fuaye alanına firmalar tarafından kurulan stantlar ziyaret edildi. Bartın Üniversitesi öğrencileri burada firmalara özgeçmişlerini bırakarak iş ve staj başvurusunda bulundular.

"6. İstihdam ve Kariyer Günü" etkinliği öğleden sonra ise seminerlerle devam etti. Seminerlerde; Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Aytekin "İş Görüşmesi", Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden İş ve Meslek Danışmanı Ayçin Gümüşok Karaalp ise "İş Arama Becerileri" konulu konuşma yaptılar.

Seminerler karşılıklı soru ve cevapların alınmasının ardından son buldu.

Kaynak: İHA