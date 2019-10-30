Bartın Üniversitesi öğrencileri ‘TCG Mızrak Hücum Botu’nu gezdi

Bartın Üniversitesi öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Bartın Limanı'na demirleyen TCG Mızrak Hücum Botu'nu gezdi.

Bartın Limanı'na 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gelen TCG Mızrak Hücum Botu'na Bartın Üniversitesi öğrencilerinin ilgisi büyük oldu. Bartın Garnizon Komutanlığı'na demirleyen botu ziyaret eden öğrencilere gemi personeli tarafından bilgiler verildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın "Kılıç" sınıfına ait hücum botunun yapısı ve çalışma alanları hakkında bilgi alan öğrenciler, bol bol fotoğraf çektirdi. Bartın Üniversitesi'nin uluslararası öğrencilerinin de gezdiği hücum botunun görev aldığı alanlar ilgili de gemi personeli tarafından bilgi aktarıldı. TCG Mızrak Hücum Botu'nu oldukça ilgi çekici bulan öğrenciler, Türk askerine başarı dileğinde bulundu.

Hücum botunu ziyaret eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, öğrencilerinin ziyaret gösterdiği yoğun ilginin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Rektör Uzun, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında, Bartın Garnizon Komutanlığı'na demirleyen hücum botuna öğrencilerimiz büyük ilgi gösterdi. Türk öğrencilerimizin yanında uluslararası öğrencilerimizin de bu ziyarette yoğun olarak yer almaları bizleri oldukça mutlu etti. Cumhuriyet'in ilanının 96'ıncı yıl dönümünü kutladığımız ve toplumsal dayanışmanın üst düzeye çıktığı bu günde gösterilen ilgi ile birlikte, askerlerimize başarı dileyen tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu düşüncelerle yakın ilgileri ve gösterdikleri hassasiyet dolayısıyla Garnizon Komutanımız Sayın Dz. Kd. Alb. Mustafa Çalışkan'a teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: İHA