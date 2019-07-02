Bartın Üniversitesi öğrencilerine TÜBİTAK’tan ödül

Bartın Üniversitesi öğrencileri, TÜBİTAK tarafından düzenlenen "2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları"nda bölge ikincisi olmaya hak kazandı. Yarışmalarda öğrencilerin 5 projesi ise 433 çalışma arasından finallere kalma başarısı elde etti.

Bartın Üniversitesi öğrencileri TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) Yarışmalar Grubu tarafından düzenlenen bölge yarışmalarına katılarak, büyük bir başarı elde etti. Bölge yarışmalarında Ankara, Bartın, Bolu, Çankırı, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak illerindeki 27 üniversiteden gönderilen 433 proje arasından, Bartın Üniversitesi öğrencilerinin eğitim kategorisinde 3, sağlık kategorisinde 2 olmak üzere toplamda 5 projesi finale kalarak sergilenmeye değer bulundu.

Sergilenen projelerden Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Nail Şahin ile Resim-İş Öğretmenliği Bölümü öğrencileri Faruk Kahraman ve Yasemin Ülger'in "Çevre Müfettişleri" isimli çalışması bölge ikincisi olmaya hak kazandı.

Ödül alan projenin yanı sıra; Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinden Aysun Kul'un "Adını Yaşayan Parklar", Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinden İbrahim Tunç, Dilek Yalçın, Fatma Gülcü, Fatih Aydın, Emine Kaya, Gizem Çakal, Gülistan Başdan, Hande Nur Ayhan, Fatma Dağ, Kübra Agiş ve İsmail Birgül'ün birlikte hazırladıkları "Eğri Oturalım; Doğru Öğrenelim: Esnek Oturma Düzeniyle Hazırlanmış Sınıf Ergonomisinin Öğretmen ve Öğrencilerin Motivasyon Düzeylerine Etkisi", Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencisi Kübra Seyhan'ın "MCF-7 Meme Kanseri Hücresinde Zizyphus Jujuba'nın (Hünnap) Sitotoksik Etkisi" ile Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölümü öğrencisi Ebru Köroğlu'nun "B12 Vitamininin Tayini İçin Bir Strip ve Ölçüm Cihazının Geliştirilmesi" isimli projesi de finale kalarak, Bartın Üniversitesi'ni temsil etme imkânı buldu.

Önlisans ve lisans öğrencilerinin ülkemizin ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda bilimsel çözümler üretmelerini, bu doğrultuda bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yönelik olarak projeler geliştirmelerini teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmalarda; TÜBİTAK tarafından belirlenen 6 ilde 24-26 Haziran tarihleri arasında eş zamanlı bölge sergilerinde toplamda 1.640 proje yer aldı. Yarışmalarda "Akıllı Şehirler ve Ulaşım", Bilgi ve İletişim Teknolojileri", "Eğitim", "Enerji ve Çevre", "Gıda ve Tarım", "Makine İmalatı ve Otomotiv", "Sağlık", "Savunma", "Uzay ve Havacılık", "Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik" kategorilerinde başvurular alındı.

Aldıkları başarılardan dolayı öğrencileri tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Öğrencilerimizi kariyerlerinin daha başında bilime ve insanlığa katkı sağlayan; ülkemizin geleceğine değer katan bireyler olarak yetiştirmek için gayret sarf ediyoruz. Onlara verdiğimiz eğitimlerle birlikte projelere ve yarışmalara katılmaları için teşvik ediyoruz. Bu doğrultuda; öğrencilerimiz Bartın Üniversitesi'nin ilk elektrikli otomobilini üreterek, yine TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışlarda başarılı oldular. Bu sene yeniden katılacaklar ve kendilerinden yeni başarılar bekliyoruz. Yine öğrencilerimiz üniversitemizin ilk insansız hava aracını ürettiler. Onlar da önümüzdeki dönem çeşitli yarışlara katılacak ve bizleri temsil edecekler. Bu düşüncelerle; TÜBİTAK tarafından düzenlenen ve 160 farklı üniversiteden 1.640 başvurunun yapıldığı yarışmalarda, bölge bazında 7 il, 27 üniversite ve 433 proje arasından yapılan değerlendirme sonucunda elde ettikleri başarıdan dolayı Eğitim ve Fen Fakültesi öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca bu noktada öğrencilerimize danışmanlık ederek, emek veren öğretim elemanlarımız Arş. Gör. Dr. Bekir Güler'i, Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Büyükşahin'i, Dr. Öğr. Üyesi Recep Taş'ı ve Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Erden'i de tebrik ediyorum." dedi.

Yükseköğretim alanında düzenlenen bu tür yarışmaların önemine de değinen Rektör Uzun, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz öğrencilerimizi bir yandan nitelikli bir eğitim vermek için gayret gösterirken diğer yandan da proje kültürüne sahip bireyler olmalarını hedefliyoruz. Üniversitemizin gayretlerinin yanında TÜBİTAK'ın da düzenlediği yarışmalar öğrencilerimiz için önemli bir motivasyon olmaktadır. Bu doğrultuda Yeni YÖK anlayışıyla öğrencilerimize ile tüm akademisyenlerimize her zaman destek olarak bizleri yüreklendiren YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç hocamıza ve YÖK üyelerimize müteşekkirim. Ayrıca öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm araştırmacılarımıza sundukları destek ve imkânlardan dolayı TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Hasan Mandal'a ve TÜBİTAK Ankara Yarışmalar Bölge Sorumlusu Prof. Dr. Sayın Güven Çankaya'ya teşekkür ediyorum. Bunun yanı sıra bölgesel odaklı çalışmalarımız başta olmak üzere ihtiyaç duyduğumuz her alanda destekleriyle yanımızda olan Sayın Valimiz Sinan Güner'e ve kamu il yöneticilerimizle birlikte kamu ile özel sektörden tüm paydaşlarımıza da teşekkürü bir borç bilirim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA