Bartın Üniversitesi öğrencilerine yurt dışı fırsatları anlatıldı

Bartın Üniversitesi Erasmus Değişim Kulübü tarafından "Yurt dışı Fırsatları" semineri gerçekleştirildi.

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminerin açılış konuşmasını yapan Erasmus Birim Koordinatörü Öğr. Gör. Burçin Kef, katılımcılara yurt dışı fırsatları hakkında önerilerde bulundu. Kef, öğrencilerin yararlanabilecekleri hareketliliklerden bahsederek, "Uluslararası hareketliliğinin öğrencilerin entelektüel bilgi birikimine katkı sunacağı gibi sosyal ve kültürel gelişimine de yardımcı olacaktır. Bu doğrultuda sunulan fırsatlar hakkında en doğru bilgilendirmeleri yaparak öğrencilerimizin yararlanmaları için yönlendiriyoruz. Amacımız elimizden gelen gayreti göstererek öğrencilerimizi bu doğrultuda en doğru yerde durmalarını ve gelecekleri için bir adım daha atmalarını sağlamak." dedi.

Erasmus Koordinatörlüğü Erasmus+ Gençlik projeleri sorumlusu Ahmet Abalı ise Erasmus+ Gençlik ve Avrupa Dayanışma Programı kapsamında gençlere yönelik yurt dışı fırsatları anlatıldı.

Abalı "Üniversite öğrencilerimiz ağırlıklı olarak Erasmus öğrenim ve staj hareketlilikleri bilseler de bunların dışında Erasmus+ Gençlik projeleri ile de kendileri için Avrupa'ya gitme fırsatı oluşturabilirler. Özellikle Avrupa Gönüllü Hizmeti projeleri ile gençler 2-12 ay arası herhangi bir Avrupa ülkesinde onlar için belirlenen gönüllülük faaliyetlerinde bulunabilirler. Bu projelere katılmak için herhangi bir şart da aranmıyor. 17-30 yaş arasında olmanız yeterli. Üstelik proje kapsamında yol, konaklama ve diğer ihtiyaçlarınız belli ölçülerde karşılanıyor. Bu projeleri gerçekleştirmek için gerekli olan akreditasyona başvurduk ve yakın zamanda olumlu haberleri alacağımızı umuyorum. Akreditasyon sonrası tanıtım faaliyetlerimize ağırlık vereceğiz. Yazacağımız projelerle hem yurt dışından gençlere ev sahipliği yapacağız hem de üniversite öğrencilerimizin ve mezunlarımızın Avrupa fırsatlarından faydalanmasını sağlayacağız." diye konuştu.

Semineri veren YOBBA Derneği Kurucu Başkanı Doğan Can Karabudak katılımcılara yurt dışı fırsatları hakkında bilgiler verdi. Avrupa Birliği projelerinden ve diğer yurt dışı fırsatlarından yararlanarak 27 yaşında 35 farklı ülkeye giden Karabudak'ın tecrübelerini paylaşması öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Seminer soru cevap bölümünün ardından son buldu.

Kaynak: İHA