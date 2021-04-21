Resmi Gazete'de yayımlanan Cuhurbaşkanı atama kararlarında yer alan bilgiye göre, Bartın Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun oldu. Bunun üzerine merak edilen Bartın Üniversitesi Rektörü Orhan Uzun kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Prof. Dr. Orhan Uzun hayatı sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ ORHAN UZUN KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA? | PROF. DR. ORHAN UZUN HAYATI

18 Ekim 1965 tarihinde Trabzon'da doğan 56 yaşındaki Prof. Dr. Orhan Uzun; Karadeniz Teknik Üniversitesinde Fen Bilimleri Eğitimi Fizik Eğitimi Öğretmenliği dalında lisansını, Yüzüncü Yıl Üniversitesinde Fizik Eğitimi Ana Bilim Dalında yüksek lisansını yaptı.

Doktorasını 1998 yılında Gazi Üniversitesinde Fizik Eğitimi Ana Bilim Dalı tamamlamıştır.

1992 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesinde Araştırma görevlisi olarak göreve başlayan Uzun, daha sonra Gaziosmanpaşa Üniversitesinde görev yaparken 1997’de Sheffield Üniversitesinde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur.

2012 yılından bu yana Bülent Ecevit Üniversitesinde görev yapan Uzun, ayni zamanda YÖK Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor.

Prof. Dr. Orhan Uzun, 21.04.2021 tarihinde Bartın Üniversitesi'ne Rektör olarak atandı.