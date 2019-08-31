Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesine rekor başvuru

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesine bu yıl alınacak 370 öğrenci için 4 bin 33 başvuru yapıldı.

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavlarına her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun başvuru yapıldı. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon ile Spor Yöneticiliği Bölümlerine toplam 3 bin 62 erkek, 888 kadın ve 74 milli sporcu ile 9 engelli aday elektronik ortamda başvuru yaptı.

Özel yetenek sınavları 4 gün sürdü

4 ayrı bölümde toplam 370 kontenjanın ayrıldığı Spor Bilimleri Fakültesi yetenek sınavları 21-24 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapıldı. 4 gün süren yetenek sınavları Spor Bilimleri Fakültesi tesislerinde gerçekleştirildi. Bu yıl uygulanmaya başlanan yeni sistem sayesinde tüm yetenek sınavları canlı olarak yayınlanmaya başladı. Çocuklarının heyecanlarına ortak olmak isteyen aileler, üniversitemiz sosyal medya hesapları üzerinden yapılan canlı yayına büyük ilgi gösterdi.

Sonuçlar 26 Ağustos tarihinde ilan edildi

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Cengiz gösterilen ilgiden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Fakültemiz her sene artarak devam eden akademik ve sportif başarılarıyla ismini ulusal ve uluslararası alanda duyurmayı başarmıştır. Bu yıl 4 binin üzerinde yapılan başvuru hem üniversitemiz hem de fakültemiz için gurur vericidir. Bu yoğun dönem için ciddi mesai harcadık. Tüm akademisyenlerimizin titizlikle çalıştığı ve kesintisiz olarak canlı yayının yapıldığı özel yetenek sınavları, sonuç değerlendirme aşamasının ardından 26 Ağustos 2019 tarihinde web sayfamızda ilan edildi" dedi.

Rektör Uzun tebrik etti

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun 4 binin üzerinde yapılan başvurunun üniversitemiz açısından önemine değinerek, " Spor Bilimleri Fakültemiz her geçen yıl artan başarı grafiği ile gözde bir eğitim yuvasına dönüşmüştür. Üniversite olarak dengeli bir eğitim politikası izleyerek akademik ve sportif başarıyı birbirini tamamlar nitelikte tanımladık. Bunun yansımalarını özel yetenek sınavlarında görebiliyoruz. Yetenek sınavlarımıza başvuru yapan, emek harcayan ve gelecekleri için ter döken tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Aramıza yeni katılan öğrencilerimiz ile artık daha güçlüyüz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA