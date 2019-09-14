Bartın Üniversitesi’nde daha yeşil bir kampüs için kollar sıvandı

Bartın Üniversitesi akademik ve idari personeli "daha yeşil bir kampüs" sloganıyla bir araya gelerek, Kutlubey Kampüsündeki yeşil alanların arttırılması çalışmalarına destek verdi.

Yeşil Ölçüm (GreenMetric) 2018 Dünya Üniversiteler Sıralaması'nda Türkiye üniversiteleri arasında 11'inci sırada yer alma başarısı gösteren Bartın Üniversitesi'nde yeşil kampüs çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz yıl yapılan çalışmalar sonucunda Kutlubey Kampüsüne kazandırılan çim ekilmiş alanın miktarı 110 bin metrekareye çıkarılıyor. Bartın Üniversitesi Genel Sekreterliği koordinasyonunda daire başkanlıkları tarafından gerçekleştirilen çalışmalara, üniversitenin akademik ve idari personeli de destek veriyor.

Akademik ve idari personel 33 ton taş topladı

Bu kapsamda "daha yeşil bir kampüs" sloganıyla bir araya gelen Bartın Üniversitesi akademik ve idari personeli, Kutlubey Kampüsünde çim ekilecek alanda temizlik yaptı. Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'un da yer aldığı çalışmalara, rektör yardımcıları, dekanlar, müdürler ile daire başkanları başta olmak üzere çok sayıda personel gönüllü olarak katıldı. Sabah saatlerinde başlayıp akşama kadar süren temizlik çalışmalarında 33 ton taş toplandı.

Rektör Uzun teşekkür etti

Rektör Uzun, yeşil kampüs çalışmalarının büyük bir gayretle devam ettiğinin altını çizerek, "Gönüllük esasına dayalı olarak gerçekleştirilen çalışmalara üniversitemiz personelinin gösterdiği ilgiden dolayı büyük bir mutluluk duydum. Bartın Üniversitesi ailesinin birer bileşeni olan, üniversitelerini sahiplenen tüm personelimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bartın Üniversitesi'ne kazandırdığımız bu alanlarda bölgemizin ve ülkemizin gelişimine katkı sunacak, geleceğimize değer katacak nesillerin yetişecek olması ise bizim için ayrı kıvanç kaynağı oluyor." dedi.

"Türkiye'nin en iyi 11. yeşil kampüsüyüz"

Bartın Üniversitesi'nin Yeşil Ölçüm (GreenMetric) 2018 sıralamasında Türkiye'nin en iyi 11'inci yeşil kampüsü olduğunu da hatırlatan Rektör Uzun, "Üniversitemiz, dünya üniversitelerini çevreye duyarlılık, enerji, atık, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında her yıl değerlendiren Yeşil Ölçüm (GreenMetric) 2018 Dünya Üniversiteler Sıralaması'nda Türkiye üniversiteleri arasında 11'inci oldu. Dünyada ise 348'inci en iyi yeşil kampüse sahibiz. Muhteşem doğasıyla ülkemizin nadide şehirlerinden biri olan Bartın'da üniversitemiz bu kapsamda çalışmalarına ara vermeden sürdürmektedir." diye konuştu.

"Doğal gölet oluşturarak ekolojik dengeyi koruyoruz"

Rektör Uzun, Kutlubey Kampüsünde yağmur sularını biriktirerek doğal bir gölet oluşturduklarını da kaydederek, oluşturulan gölette biriken yağmur sularıyla çim alanlarının sulandığını ifade etti.

Rektör Uzun, "Sürekli iyileşme anlayışıyla kampüslerimizi öğrencilerimiz için daha iyi hale getirmek, onları doğanın güzellikleri arasında eğitim görmelerini sağlamak öncelikli hedeflerimizden biri. Bu kapsamda yağmur sularının biriktiği doğal bir gölet oluşturduk. Bu göledimiz kampüsümüze kattığı güzelliğin yanı sıra çim alanlarımızın sulanmasında da kullanılıyor. Böylece bir yandan tasarruf sağlarken diğer yandan da ekolojik dengeyi korumuş oluyoruz." şeklinde konuştu.

"Sıfır Atık projesini tüm birimlerimize yaygınlaştırdık"

"Sıfır Atık Projesi"ni başlatarak kısa sürede tüm birimlere yaygınlaştırma başarısı gösterdiklerini de aktaran Rektör Uzun, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi" Üniversitemizde uygulanmaya devam ediyor. Kısa sürede tüm birimlere yaygınlaştırma başarısı gösterilen "Sıfır Atık Projesi" ile kâğıt, metal, cam, plastik ile bitkisel atık yağ geri dönüştürülmesiyle 1 milyon 743 kişinin oksijen ihtiyacını karşılayacak olan 874 ağaç kesilmekten kurtarıldı." dedi.

Rektör Uzun, emeği geçenlerle yemekte bir araya geldi

Rektör Uzun, ayrıca yeşil kampüs çalışmalarına destek vererek bugüne ulaşmasında emek veren personelle yemekte bir araya gelerek, sundukları katkılardan dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İHA