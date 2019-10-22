Bartın Üniversitesinden kan bağışına destek

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, kan bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla öğrenciler ve üniversite personeliyle birlikte kan verdi.

Türk Kızılayı Bartın Şubesi tarafından Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsünde kurulan kan bağışı standının ardından Kutlubey Kampüsünde devam eden bağış etkinliğine öğrencilerle birlikte üniversite personeli yoğun ilgi gösterdi.

Kan bağışının önemine dikkat çeken Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun da kurulan standı ziyaret ederek, gerçekleştirilen kampanya hakkında bilgi aldı.

Daha sonra kan bağışının önemine dikkat çekmek için öğrencilerle birlikte kan veren Rektör Uzun, "Türk Kızılay, Türkiye'nin ihtiyacı olan kanın tamamını gönüllü ve sürekli bağışçılardan karşılamak için yoğun gayret gösteriyor. Kurulan stantlarda vatandaşlarımızı bu noktada bilinçlendiriyor. Bizlerde hayat kurtarmakla eş değer olan kan bağışlamanın önemine dikkat çekmek için Bartın Üniversitesi ailesi olarak, bu kampanyaya destek veriyoruz. Herkesi düzenli kan bağışçısı olmaya davet ediyoruz. Bu doğrultuda emeği geçenlere de gönülden teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İHA