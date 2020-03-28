Bartın Üniversitesi’nin ‘Uzaktan Eğitim’deki başarısı

Bartın Üniversitesi'nde, 23-26 Mart 2020 tarihleri arasında günde ortalama 397 sanal sınıfta 471 öğretim elemanı ve 14 bin 590 öğrenciyle canlı dersler başarıyla işlendi.

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eğitim-öğretimin sekteye uğramaması için tüm hazırlıklarını tamamlayan Bartın Üniversitesi'nde 23 Mart 2020 Pazartesi günü başlayan "Uzaktan Eğitim" dersleri başarıyla sürdürülüyor. Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'un açılış dersiyle geçilen "Uzaktan Eğitim" sistemiyle 23-26 Mart 2020 tarihlerini kapsayan 4 günde bin 589 canlı ders yapıldı, 4 bin 94 video ve 3 bin 46 doküman öğrencilerle paylaşıldı.

471 öğretim elamanı ve 14 bin 590 öğrenci canlı sınıflarda buluştu

Bartın Üniversitesi'ndeki "Uzaktan Eğitim" dersleri kapsamında 23 Mart 2020 Pazartesi günü 353, Salı günü 394, Çarşamba günü 424 ve Perşembe günü ise 418 sanal sınıfta canlı dersler işlendi.

Böylece, 4 gün boyunca 471 öğretim elamanı tarafından günde ortalama 397 canlı ders 14 bin 590 öğrencinin katılımıyla işlendi. 23-26 Mart 2020 tarihleri arasında canlı ders, video ve materyallere ise günde ortalama 90 bin 372 etkileşim oldu.

"Evde Kal Uzaktan Eğitim Al"

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Evde Kal Uzaktan Eğitim Al" anlayışıyla devam edilen bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek için çaba sarf ettiklerini belirterek, "Alanında yetkin akademik insan kaynağımızın destekleri ve değerli öğrencilerimizin özverili duruşuyla "Uzaktan Eğitim" derslerimiz başarılı bir şekilde devam ediyor. Mücadele ettiğimiz salgına karşı gerekli tedbirleri alarak büyük bir hassasiyet gösterdiğimiz gibi eğitim-öğretimi de sekteye uğratmadan devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sanal sınıflarımızdaki canlı derslerde öğretim elemanlarımızı ve öğrencilerimizi buluşturarak, evde kalarak geçirdiğimiz bu günleri en verimli şekilde değerlendiriyoruz. Uzaklaştıkça yakınlaşıyor ve aramızdaki mesafeleri geleceğe olan inancımızla kapatıyoruz. Bu süreçte fedakârca çalışan öğretim elamanlarımız ile gösterdikleri ilgi ve özverilerinden dolayı öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"Bartın Üniversitesi Hep Yanımda"

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizin de zorlu bir süreçten geçtiğinin altını çizen Rektör Uzun, "Değerli öğrencilerimizin evlerinde kalmalarını, Sağlık Bakanlığımızca yapılan uyarıları dikkate almaları ve bizi takip etmelerini istiyoruz. Bizler onlar için çalışmaya, sınıflarımızı ve tüm kaynaklarımızı evlerine taşımaya devam edeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de Bartın Üniversitesi hep yanlarında olacak. İnanıyorum ki bu zorlu günleri birlikte aşacak ve birlikte başaracağız" diye konuştu.

"Öğrencilerimiz "YÖK Dersleri Platformu'ndan da yararlanmalı"

Rektör Uzun, Yeni YÖK'ün 2020 yılı hedefleri arasında geçtiğimiz aylarda kamuoyu ile paylaşılan ve "YÖK Dersleri Projesi" kapsamında hizmete alınan "YÖK Dersleri Platformu" hakkında da öğrencilere önerilerde bulunarak, "Bizi geleceğe taşıyacak olan gençlerimizin eğitimlerini en iyi şekilde almaları ve ara vermeden devam etmeleri için büyük gayret gösteriyoruz. Bu süreçte Üniversitemizde onlar için sunulan imkânların yanında "YÖK Dersleri Platformu'ndan da yararlanmalarını istiyoruz. Bu platformun eğitim-öğretim devamlılığıyla birlikte kalite çıtasını da yükselteceğine inanıyorum. Bu düşüncelerle ileriye dönük projelerle öğrencilerimizi önceleyen ve yükseköğretim kurumlarımızı kalite eksenli yolcuğunda destekleyen YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç hocamıza ve YÖK Üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA