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  3. Bartın Valisi Kübra Nurtaç Arslan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Nurtaç Arslan'ın biyografisi

Bartın Valisi Kübra Nurtaç Arslan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Nurtaç Arslan'ın biyografisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi ile Bartın Valisi olarak atanan Nurtaç Arslan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Nurtaç Arslan'ın biyografisi

Bartın Valisi Kübra Nurtaç Arslan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Nurtaç Arslan'ın biyografisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi ile Bartın Valisi olarak atanan Nurtaç Arslan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Nurtaç Arslan kimdir ? Kaç yaşında? Nereli? Bartın Valisi olarak atanan Nurtaç Arslan'ın biyografisi..

NURTAÇ ARSLAN KMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? NURTAÇ ARSLAN'IN BİYOGRAFİSİ

1976 Amasya doğumludur.1998 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. İngiltere Exeter Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Kamu Politikası Anabilim Dalındaki yüksek lisansını 2001 yılında tamamladıktan sonra Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalındaki yüksek lisansını 2014 yılında tamamladı.

06 Ocak 1999 tarihinde Aydın Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başlayan Arslan, Aydın Karpuzlu ve Kırıkkale Delice İlçelerinde Kaymakam Vekili; Nevşehir Acıgöl Kaymakamı, Bayburt Aydıntepe Kaymakamı, Sivas Vali Yardımcısı, Çankırı Kurşunlu Kaymakamı ve İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nda Daire Başkanı olarak görev yaptı. 20/08/2017 tarihli Müşterek Kararname ile İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcılığına atanmıştır.

Evli ve 3 çocuk annesi olan 46 yaşındaki Nurtaç Arslan, dün akşam Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 12 Mayıs 2022'de Bartın Valisi olarak atandı.

 

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