Bartın ve Karabük’te hırsızlık yapan şüphelilerden 1’i tutuklandı

Bartın ve Karabük'e bağlı köylerde hırsızlık yaptıkları gerekçesi ile gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ekipler Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Bahçecik, Kalecik ve Kayabaşı köyleri ile Karabük'ün Safranbolu ve Eflani ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelileri R.K., Z.Ö, F.T. ve K.Ö. isimli şahıslar tespit etti. Şüphelilerden R.K. ve Z.Ö. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.Ö. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, R.K. isimli şüpheli tutuklandı.

Öte yandan diğer iki şüphelilerden F.T. ve K.Ö. isimli şahısların ise yakalama çalışmaları devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA