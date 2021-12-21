Bazı illerde kar hayatı durma noktasına getirdi. Valiliklerden peş peşe açıklama yapılmaya başlandı. Bu kapsamda öğrenci ve veliler Bartın yarın okullar tatil mi? | Bartın kar tatili açıklaması 23 Aralık 2021 Perşembe başlıklarını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

BARTIN YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Bartın’da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle yarın yüz yüze eğitime ara verildi. Uzaktan eğitimin ise devam edeceği duyuruldu.

BARTIN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI 23 ARALIK 2021 PERŞEMBE

Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda (özel eğitim ve özel öğretim kurumları dahil) 23.12.2021 günü yüz yüze eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Eğitim öğretim uzaktan devam edecektir.“

Ayrıca engelli ve hamile olan kamu çalışanlarının aynı tarihte 1 gün süre ile izinli sayılacakları bildirildi.

YURT GENELİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre 22 Aralık 2021 Çarşamba gününde hava durumu şöyle olacak:

"Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Amasya ve Çorum dışında Karadeniz bölge geneli, Doğu Anadolu'nun doğusu ile bu akşam saatlerinde Denizli, Isparta, Konya, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Karadeniz kıyıları ve Marmara'nın kuzeydoğusunda karla karışık yağmur, yükseklerinde yer yer kar, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların; Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış, Artvin ve Rize'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor."

HAVA SICAKLIĞI

İç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

İç ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı doğu kesimlerde güneyli yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış, Artvin ve Rize'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sel, su baskını, Heyelan, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın bu akşam saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Anadolu'nun doğusunda kar yağışının yer yer yoğun olması beklendiğinden yüksek kesimlerin dik yamaçlarında çığ tehlikesi oluşma ihtimaline karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, İstanbul'un Boğaz çevresi ve Karadeniz'e Bakan kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde Trakya ile bölgenin güneydoğusu ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE -3°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 0°C, 5°C

Çok bulutlu, Boğaz çevresi ve Karadeniz'e bakan kuzey kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KIRKLARELİ -4°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 1°C, 5°C

Çok bulutlu, kuzey kesimleri karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde güney ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde Denizli çevrelerinin kısa süreli yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -9°C, -2°C

Parçalı, bu akşam saatlerinde çok bulutlu

DENİZLİ -1°C, 8°C

Parçalı, bu akşam saatlerinde çok bulutlu ve ilk saatlerde yağmurlu

İZMİR 2°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA -2°C, 8°C

Parçalı, bu akşam saatlerinde çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Isparta çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA -4°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Konya çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA -6°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR -5°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA -5°C, -3°C

Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde aralıklı kar yağışlı

YOZGAT -8°C, -1°C

Çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -4°C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DÜZCE 1°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU -5°C, -2°C

Çok bulutlu, kıyıları karla karışık yağmur, iç ve yüksekleri aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK 1°C, 3°C

Çok bulutlu, kıyıları karla karışık yağmur, iç ve yüksekleri aralıklı kar yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Amasya ve Çorum dışında bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların. Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ÇORUM -6°C, 0°C

Çok bulutlu

SAMSUN 2°C, 5°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri yer yer kar yağışlı

TOKAT -3°C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışı

TRABZON 2°C, 6°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, doğu kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güneydoğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM -13°C, -6°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS -11°C, -4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA -4°C, 1°C

Çok bulutlu

VAN -3°C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR -2°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı

GAZİANTEP -1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT -1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı

ŞANLIURFA 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu