Bartın'da 1 köy ile 3 bina karantinaya alındı

BARTIN Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında, merkeze bağlı Uğurlar köyü ile Bakraçboz köyü Bodra mevkiinde bulunan 3 binanın karantinaya alınmasına karar verdi.

Bartın Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda, Bartın merkeze bağlı Uğurlar köyünde koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine salgının yayılmasını önlemek amacıyla saat 23.00'ten itibaren köyün ikinci bir karara kadar karantinaya alınmasına karar verildi. Ayrıca, koronavirüs vakalarının görüldüğü Bakraçboz köyü Bodra mevkiinde bulunan 3 binanın karantinaya alınmasına karar verildiği açıklandı.

Kaynak: DHA