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  3. Bartın'da 150 haneli köy ile 3 bina karantinaya alındı (2) 

Bartın'da 150 haneli köy ile 3 bina karantinaya alındı (2) 

Bartın Valiliği, dün Bakraçboz köyü Bodra mevkisinde bulunan 3 binanın karantinaya alınmasına karar verdi.

Bartın'da 150 haneli köy ile 3 bina karantinaya alındı (2) 

KÖY KARANTİNAYA ALINDI

Bartın Valiliği, dün Bakraçboz köyü Bodra mevkisinde bulunan 3 binanın karantinaya alınmasına karar verdi. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin bugün yapılan toplantısında ise yapılan yeni test sonuçlarına göre köyde vaka sayısının arttığının anlaşılması nedeniyle salgınının yayılmasını engellemek amacıyla evlerdeki karantinanın kaldırılarak köyün tamamının bugün saat 18.00'dan itibaren karantinaya alınmasına karar verildi.

Kaynak: DHA




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