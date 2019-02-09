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Bartın’da 2 asker FETÖ’den tutuklandı

Bartın merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 5 askerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bartın’da 2 asker FETÖ’den tutuklandı

Bartın merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 5 askerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün mahrem abileri ile ankesörlü telefonlarla iletişime geçtiği belirlenen biri emekli albay olmak üzere 5 asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla Bartın, İstanbul, Tunceli ve Muğla illerinde gözaltına alınan şüpheliler Bartın'a getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden astsubay B.D. ile uzman çavuş S.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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