Bartın'da bakım merkezindeki yatalak hasta tazyikli suyla öldürüldü

Bartın'da özel bir bakım merkezinde çalışan 4 hastabakıcının bakımevindeki engellilere kötü muamele ve işkence yaptıkları ortaya çıktı. Cani hastabakıcıların yatalak Mermet Eratişk'e banyoda tazyikli suyla işkence yaparak öldürdüğü tespit edilirken, bir başka engelliye de güvenlik kamerası olmayan sigara odasında dayak attıkları ortaya çıktı. Hastabakıcıların alkollü halde işe geldikleri de iddia edildi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Bartın Valiliği’ne 4 Mart’ta gönderilen isimsiz ihbar dilekçesiyle başladı. Soruşturma kapsamında, Bartın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemerköprü Mahallesi’nde bulunan özel bakım merkezinde görevli 4 hastabakıcıyı gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen hastabakıcılar Hüsnü Güvenç, Yasin Aygün, Sercan Aksu ve İsmail Taflan tutuklandı.

TAZYİKLİ SU TUTARAK NEFES ALMASINI ENGELLEDİ

Savcılığın iddialarına göre, hastabakıcı Hüsnü Güvenç, merkezde kalan yatalak Mehmet Eratik'in yüzüne banyo yaptırdığı sırada duş başlığıyla tazyikli su tutarak nefes almasını zorlaştırıldı. Fenalaşan Eratik, Bartın Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ne sevk edilen Eratik, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

GÜVENLİK KAMERALARI SAYESİNDE TESPİT EDİLDİ

Mehmet Eratik, tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybetti. Eratik'e otopsi yapıldı, polis de özel bakım merkezindeki 30 kameraya ait görüntüleri mercek altına aldı. Güvenlik kamera görüntülerinden, Mehmet Eratik’in tutuklu hastabakıcı Hüsnü Güvenç tarafından engelli sandalyesiyle banyoya getirildiği, bir süre sonra üstü çıplak vaziyette odasına geri götürüldüğü tespit edildi. Yaşlı adamın olaydan 5 gün sonra ambulansla hastaneye götürüldüğü saptandı.

DÖVÜP ''KENDİSİ DÜŞTÜ'' DEDİ

Yine iddiaya göre engelli S.A.’ya da değişik zamanlarda, hastabakıcılar Yasin Aygün ve Hüsnü Güvenç kötü muamelede bulundu. İkili S.A.’yı, güvenlik kamerasının olmadığı sigara odasında sandalyeye bağlayıp, dövdü. Ardından da düşerek yaralandığı şeklinde tutanak tuttu.

İDDİALARI REDDETTİLER

N.K. isimli engelliye şiddet uyguladığı öne sürülen hastabakıcılardan İsmail Taflan ifadesinde, "Bana saldırdı, sakinleştirmek isterken sadece ittim" dedi. Bir başka engelli M.K.’ye yönelik kötü muamelelerinden dolayı ise pişman olduğunu söyledi.

Mehmet Eratik’in ölümüne neden olduğu iddia edilen tutuklu hastabakıcı Hüsnü Güvenç de ifadesinde, merkezde kalan engellilerin düşerek ya da çarparak yaralandıklarını, bunlarla ilgili tutanak tutulduğunu anlattı. Güvenç, Eratik’in banyo yaptırdığı sırada solunum güçlüğü çektiğini, duruma acil müdahalede bulunduğunu, bu yönde eğitimli olduğunu anlatarak, "Savunma verdim. Mehmet Eratik'i hastaneye götürüp, tedavi ettirdik. Hakkımdaki mesai saatlerinde alkol aldığım yönündeki iddialar doğru değildir" dedi.

Tutuklu hastabakıcı Sercan Aksu ise ifadesinde, "Y.B., düşerek yaralandı. Koronavirüs nedeniyle hastaneye yattı. S.A. adlı engellinin ise odasındaki duvara eliyle yumruk attı. Bu nedenle yaralandı. Alkol aldığım iddialar da asılsızdır" diye konuştu. Tutuklanan hastabakıcı Y.A. ise susma hakkını kullandı.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Bartın Valisi Sinan Güner, hastalara kötü muamele yapıldığı iddiasıyla soruşturma açılan özel bakım merkezinde çalışan 4 kişinin tutuklandığını belirtti. Vali Sinan Güner, “Zaten bu olay ilk olarak Bartın Valiliği’ne başvurulmasıyla ortaya çıkan bir durumdur. Bu olay tamamen adli bir olaydır, kişilere eziyet etmek bir suçtur. Bu olay bir kişinin işe geç gelmesi değildir, kişinin vücuduna yapılan bir davranış olduğunu için farklı bir durum, konuyu Cumhuriyet Savcımızla kolluk güçlerimizle başından beri takip ediyoruz. Sonraki süreçte delillendirme aşamasına geçildi. Bu konu kısa sürede olan bir olay değildir, izledik, takip ettik ve delillendirildi. Sonrasında yapılan operasyonla tutuklamalar oldu. Tabi artık konu adli bir olay olduğu için çok fazla bir şey söylememiz bir anlamı yoktur” dedi.

Olaydan sonra merkezdeki tüm personelin değiştirildiğini açıklayan Vali Güner, “Şu anda oranın yönetimini Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü üstlendi. Müdür ve diğer görevlileri uzaklaştırıldı. Şimdi kamu gibi oldu, yani kayyum ataması ama faaliyeti devam ediyor” diye konuştu.