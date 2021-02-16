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Bartın'da bugün okullar tatil mi son dakika? Bartın'da okullar tatil mi 16 Şubat 2021?

Bartın'da bugün okullar tatil mi son dakika? Bartın'da okullar tatil mi 16 Şubat 2021? Kar yağışı nedeniyle, eğitime bir çok ilde ara verildi. İstanbul dahil bazı illerde valiliklerden peş peşe açıklamalar geldi. Kar yağışının etkisini gösterdiği Bartın'da da kar tatili haberi geldi. İşte yapılan son dakika açıklama..

Bartın'da bugün okullar tatil mi son dakika? Bartın'da okullar tatil mi 16 Şubat 2021?

15 Şubat günü köy okulu ve anaokullarında yüz yüze eğitime başlanması beklenirken aniden yağan yoğun kar nedeniyle eğitim öğretim ertelendi. Peki Bartın'da bugün okullar tatil mi son dakika? Bartın'da okullar tatil mi 16 Şubat 2021?

BARTIN'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

25 Ocak Pazartesi günü başlayan yarıyıl tatili sonrası, ikinci döneme Bartın 17 Şubat tarihinde geçecek.

Bartın’da yüz yüze eğitime devam edilen okul ve kurslarda eğitim bugün için tatil edildi.

BARTIN'DA OKULLAR TATİL Mİ 16 ŞUBAT 2021?

Bartın Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitimle ilgili karar aldı. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önüne alınarak yüz yüze eğitime devam edilen okullar ve kurslarda 16 Şubat 2021 tarihinde ara verildi. 

Kırıkkale'de okullar tatil mi son dakika? Kırıkkale'de bugün okullar tatil mi 16 Şubat 2021?Kırıkkale'de okullar tatil mi son dakika? Kırıkkale'de bugün okullar tatil mi 16 Şubat 2021?

Niğde'de bugün okullar tatil mi, kar tatili var mı 16 Şubat? Niğde'de okullar tatil mi son dakika?Niğde'de bugün okullar tatil mi, kar tatili var mı 16 Şubat? Niğde'de okullar tatil mi son dakika?

 

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