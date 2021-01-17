Bartın'da gemi battı! Vali'den açıklama geldi

Bartın'a bağlı İnkumu beldesi açıklarında bir geminin battığı ihbar edildi. Çevredeki gemilere yardımcı olunması için talimat verildi.

MAHSUR KALAN MÜRETTEBAT İÇİN KURTARMA FAALİYETİ BAŞLADI!

Bartın Valisi Sinan Güner konuyla ilgili ihbarı doğruladı. İnkumu açıklarında Rus Bandıralı bir kuru yük gemisinin battığını açıkladı. 3 filikada mahsur kalan tahminen 15 mürettebatın kurtarma faaliyetine başlanacağını bildirdi.

Araştırmaların sürdüğü belirtildi.

VALİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Bartın Valisi Sinan Güner, “Şu anda gemide 15 kişinin olduğu, filikalarda mahsur kaldığı bilgisi var. Bartın limanında bulunan bütün gemileri kurtarma çalışması için bölgeye göndereceğiz. Şu anda bir vefat haberi gelmedi.” dedi.

Bölgede Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri kurtarma çalışması için hazırlıklarını yapıyor.