Bartın'da hayatını kaybeden işçisinin babası yürekleri dağladı! "Askerdeki oğlumu düşünürken böyle oldu"

Bartın Amasra'da dün akşam yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden Rahman Özçelik'in babasının konuşmaları tüm dinleyenleri duygulandırdı.

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Bartın'da hayatını kaybeden işçisinin babası yürekleri dağladı! "Askerdeki oğlumu düşünürken böyle oldu"

Dün akşam saatlerinde maden ocağında gelen patlama sonrası tam 41 maden işçisi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden işçiler için bugün cenaze töreni düzenlenirken vefat eden 22 yaşındaki Rahman Özçelik'in cenazesinde babası Yusuf Özçelik'in söyledikleri dinleyenleri yasa boğdu.

Bartın'da hayatını kaybeden işçisinin babası yürekleri dağladı! Askerdeki oğlumu düşünürken böyle oldu

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 22 yaşındaki Rahman Özçelik'in babası Yusuf Özçelik, "Şu anda kelimeler boğazımda düğümleniyor. Söyleyecek kelime bulamıyorum." dedi.

Maden ocağında 3 yıldır çalışan, Makaracı köyünden Rahman Özçelik'in babası Yusuf Özçelik, gazetecilere, patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Özçelik, madenlerde son teknolojilerle çalışıldığının her zaman söylendiğini aktararak, "Hiç aklımın ucundan geçmezdi. Askerdeki oğlumu düşünürken, böyle oldu." ifadesini kullandı.

Bartın'da hayatını kaybeden işçisinin babası yürekleri dağladı! Askerdeki oğlumu düşünürken böyle oldu

"OĞLUM BİZE KİM BAKACAK"

Oğlunun işini hiç aksatmadığını anlatan Özçelik, "Ağabeyi Suriye'de askerde, yolda geliyor. O da çok istedi askere gitmeyi. Annesinin duasıyla kaldı burada. Annesi, 'Oğlum bize kim bakacak, ağabeyin gitti.' dedi. TTK'ye yazdırdı ismini ama isteyerek değil. Ağabeyi gibi askerliği çok sevdi, onu istiyordu devamlı. Hatta 'Oğlum askerlik borçlanmasını öde.' dedim ama o hala 'Ben askere gideceğim.' diyordu." şeklinde konuştu.

Bartın'da hayatını kaybeden işçisinin babası yürekleri dağladı! Askerdeki oğlumu düşünürken böyle oldu

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