Bartın'da meydana gelen maden kazasıyla ilgili konuşan Bakan Fatih Dönmez: "Alanı kontrol altına alabilmek için kapatma kararı verildi"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bartın'ın Amasra ilçesinde 14 Ekim akşamı meydana gelen ve 41 işçinin hayatını kaybetmesine neden olan maden kazası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Bartın'da meydana gelen maden kazasıyla ilgili konuşan Bakan Fatih Dönmez: "Alanı kontrol altına alabilmek için kapatma kararı verildi"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bartın'ın Amasra ilçesinde 14 Ekim saat 18:15 sıralarında yaşanan maden patlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bartın'da meydana gelen maden kazasıyla ilgili konuşan Bakan Fatih Dönmez: Alanı kontrol altına alabilmek için kapatma kararı verildi

"ALANI KAPATMA KARARI VERİLDİ"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden patlamasıyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

''Ekiplerimiz, ocakta kısmi devam eden yangınla mücadele ediyor. O alanı kontrol altına alabilmek için kapatma kararı verildi. Kimyevi maddeleri ocağa basmak suretiyle yangını kontrol altına alacağız. Tesisin yeniden üretime hazırlanabilmesi için Amasra müessesemizde kömür üretimine ara veriyoruz.''

Bartın'da meydana gelen maden kazasıyla ilgili konuşan Bakan Fatih Dönmez: Alanı kontrol altına alabilmek için kapatma kararı verildi

"GEREKLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da şu açıklamalarda bulundu:

"Bu kazaların olmaması için ciddi tedbirler alındı. Bundan sonra da geliştirilerek uygulanmaya devam edecektir. Kaza anı itibarıyla Cumhurbaşkanımız liderliğinde tüm Bakan arkadaşlarımız sürekli olay yerinde oldular. Mahsur kalan kardeşlerimizi kurtarmak, ailelerine ulaştırmak için çabaladılar. Arama kurtarma faaliyetinde bulunan herkese teşekkür ediyorum.

Bu kazanın ciddi şekilde soruşturulması çok önemlidir. Başsavcılığımız gerekli tahkikatı başlattı. Görevlendirilen Cumhuriyet Savcılarımızın beşi bu konu için tahkikat yapmaktadır. Bu olay bütün yönleriyle soruşturulacak ve aydınlatılacaktır. İhmal, kusur, eksiklik ne varsa çıkacaktır. Kimsenin endişesi ve tereddüdü olmasın."

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